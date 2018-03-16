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Receita das exportações de industrializados atinge US$ 566,45 milhões

Exportações de produtos industrializados é a maior já registrada para o mês de fevereiro

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 16/03/2018 às 11:40

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Mato Grosso do Sul registrou aumento de 25% na receita das exportações de produtos industrializados no acumulado de janeiro e fevereiro de 2018, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento do Radar Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), a receita saltou de US$ 454,50 milhões para US$ 566,45 milhões. 

 Na comparação de fevereiro de 2017 com fevereiro de 2018, a receita com a exportação de produtos industriais é maior, saindo de US$ 193,12 milhões para US$ 300,92 milhões. O número representa um crescimento de 56%. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, é o maior valor já registrado para o mês de fevereiro em toda a série histórica das exportações industriais de MS. “Em relação à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 90% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul, enquanto no acumulado do ano, na mesma comparação, a participação ficou em 85%”, informou.

 Os grandes responsáveis pelo bom desempenho são: Celulose e Papel, Complexo Frigorífico, Extrativo Mineral, Couros e Peles, Óleos Vegetais. Os grupos somados representaram 93,4% da receita total das vendas sul-mato-grossenses de produtos industriais ao exterior. 

Celulose e Papel

A receita no período avaliado foi de US$ 278,1 milhões, representando um crescimento de 69% comparado à 2017. US$ 272,1 milhões foram obtidos apenas com a venda da celulose. Os principais compradores foram: China, com US$ 134,5 milhões,; Itália, com US$ 35,7 milhões; Holanda, com US$ 28,7 milhões; e Estados Unidos, com US$ 18,3 milhões.

Complexo Frigorífico

A receita de janeiro e fevereiro deste ano foi de US$ 161 milhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. US$ 58,4 milhões são oriundos das carnes bovinas desossadas congeladas. O maior número de vendas externas foram para Hong Kong, com US$ 38,7 milhões; Chile, com US$ 20,4 milhões; Arábia Saudita, com US$ 12,5 milhões; e China, com US$ 10,6 milhões.

 Extrativo Mineral

Ocupa o terceiro lugar no ranking de exportações de produtos industrializados, com uma receita de US$ 45,8 milhões. O valor representa uma elevação de 41%, comparado ao montante de janeiro e fevereiro de 2017. Minérios de ferro e seus concentrados somaram US$ 26 milhões. Os principais compradores foram Uruguai, com US$ 22,7 milhões; Argentina, com US$ 20,6 milhões; Chile, com US$ 1,2 milhão; e Emirados Árabes Unidos, com US$ 1 milhão.

 Outros grupos

Os outros grupos que também apresentaram crescimento nos primeiros dois meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado foram Óleos Vegetais e Couros e Peles, que tiveram altas de 385% e 36%, respectivamente. 

 Os óleos vegetais tiveram receita de US$ 26,4 milhões, comercializando principalmente farinhas e pallets. Os países que mais compraram esses produtos foram Tailândia, com US$ 11,2 milhões; Indonésia, com US$ 8,7 milhões; Espanha, com US$ 3,5 milhões; e Holanda, com US$ 2,8 milhões.

 A receita de couros e peles foi de US$ 17,8 milhões. Os principais compradores foram China, com US$ 8,9 milhões; Itália, com US$ 4,8 milhões; e Vietnã, com US$ 1,2 milhão.

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