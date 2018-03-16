Tribunal de Justiça publica edital do processo seletivo para estagiários

Está publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (16) o edital para o processo seletivo de estágio para exercício na Secretaria do Tribunal de Justiça e na comarca de Campo Grande. Podem participar estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão Pessoal do TJ e é importante ressaltar que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJMS. O exercício de estágio será formalizado com intermediação de Agente de Integração, mediante a lavratura de Contrato com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

O processo seletivo consistirá em prova objetiva para aferir o grau de conhecimento dos candidatos, que podem estar matriculados em instituições de ensino público ou particular. Os aprovados no processo seletivo serão classificados de acordo com a pontuação obtida na prova e as vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da Administração.

As inscrições serão realizadas via internet, no portal do TJMS (www.tjms.jus.br), em formulário próprio, no período de 26 de março de 2018, às 8 horas, a 12 de abril de 2018 até as 23h59. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir o boleto bancário e recolher o valor de R$ 20,00 na rede bancária autorizada, podendo ser pago até o dia 13 de abril de 2018, observado o horário estabelecido pela rede bancária. O estudante que preencher o formulário e não recolher a taxa terá a inscrição cancelada. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas. Serão aceitas inscrições de estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares estabelecidas na forma da legislação em vigor do 1º ao antepenúltimo semestre – observada as disposições contidas no edital.

A previsão de realização das provas é para o dia 20 de maio de 2018, período matutino, no horário das 8 às 11 horas - (data a ser confirmada por meio de divulgação no site do Tribunal de Justiça, com informação do horário e local), compostas de 28 questões de conhecimento específico, 10 questões de Língua Portuguesa e 6 de Noções de Legislação e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. O gabarito das provas será divulgado no site do Tribunal de Justiça a partir de 48 horas após a data de realização das provas, e os recursos devem ser interpostos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito. O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá 5 horas diárias de segunda a sexta-feira e receberá uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxilio transporte de R$ 162,80. O edital está disponível aqui.