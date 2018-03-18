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IPVA 2018

Contribuinte que está em atraso ainda tem tempo de se regularizar

Proprietário paga multa referente ao atraso e efetua demais pagamentos normalmente

Renan Nucci

Publicado em 18/03/2018 às 13:18

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Os contribuintes sul-mato-grossenses que estão em atraso com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2018 ainda tem tempo de se regularizar. Conforme a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) é possível realizar a operação por meio do site da secretaria ou buscar auxílio junto às agências fazendárias (Agenfas) espalhadas pelo MS.

De acordo com o secretário de Fazenda, Guaraci Fontana, “o proprietário paga uma multa referente ao atraso e, na sequência, faz os demais pagamentos no prazo regular. Para a consulta é preciso ter em mãos o documento do veículo”, destaca.

As duas parcelas que já venceram em 2018 foram as de 31 de janeiro e de 28 de fevereiro de 2018. A próxima tem data para o dia 29 de março, seguido de 30 de abril e 30 de maio de 2018. A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 700 milhões neste ano. Do tributo que chega aos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e 50% aos municípios onde o veículo foi emplacado. O recurso vai para o Tesouro Estadual e Municipal e é aplicado conforme o planejamento financeiro, como pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros.

A frota sul-mato-grossense registra leve aumento em 2018, passando de 961.368 veículos em 2017 para 1.020.101 veículos. Desse total, 38% ou 388.456 mil proprietários preferiram pagar o IPVA à vista em janeiro e aproveitar o desconto de 15%. Outros 172.242 contribuintes optaram pelo parcelamento em cinco vezes.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

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