Anunciada construção de pronto socorro e pavimentação em Bodoquena

Além dos R$ 6,4 milhões de investimentos em Bodoquena (a 253 quilômetros da Capital), o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira (19.3) mais R$ 860 mil na reforma e a construção de um novo pronto socorro no hospital municipal e a pavimentação da estrada da Serra das Três Cruzes, orçada em R$ 5 milhões, para dar mais segurança para quem trafega na rodovia.

Reinaldo Azambuja anunciou para o dia 5 de abril a abertura do processo licitatório para a pavimentação e drenagem da avenida Antônio Pedro de Lima, que é a via de acesso da rodovia MS-339 a Bodoquena, um sonho antigo da população. “Eu estava conversando com a dona Benedita Aparecida, senhora que está sentada lá embaixo, na sombra. Ela me disse que esperava há 19 anos essa obra, então, agora essa obra vai se tornar realidade. Vai ser pista dupla, com drenagem”, disse o governador.

Ele também autorizou obras de infraestrutura e assinou contrato para a construção de 51 casas. “É um sonho. A gente paga aluguel. A casa própria para a gente, para a família, é muito bom. O sonho já chegou e a gente está muito feliz e agradece muito. A gente está muito feliz mesmo”, conta a auxiliar de professor Ednalva Aparecida de Souza, de 32 anos. Ela está entre os futuros moradores. Ednalva vai se mudar com os dois filhos, de 7 e 14 anos. O mais velho tem paralisia.

A felicidade também está estampada no rosto da dona de casa Marcele Pedroso Leite, 35 anos. A realidade dela é bem parecida com a de Aparecida. Com dois filhos, incluindo uma menina também com necessidades especiais, Marcele está entre as contempladas. “Tudo é Deus, né? A gente agradece a oportunidade. Estão sendo contempladas famílias que precisam. E quem não recebeu ainda não pode perder a esperança. Eu fico muito feliz, sou grata a Deus”, disse.

Sonho premiado

As unidades habitacionais fazem parte do programa Lote Urbanizado do loteamento Bandeira II, com um investimento R$ 522.366,71 do Governo do Estado. Funcionária de uma fazenda, Fátima Leite Firmo, 35 anos, também vai realizar o mesmo sonho. “Estou realizada de ter casa própria. Antes a gente morava em coisa dos outros, né? Agora vamos ter o nosso mesmo. Então, estamos muito felizes”, afirmou.

Pelas regras do Lote Urbanizado, a prefeitura faz a doação de terrenos, o Estado constrói as bases das residências (com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e 1ª fiada em alvenaria) e as famílias beneficiadas entram com compra de material e mão de obra.

Inovação de Mato Grosso do Sul, o programa Lote Urbanizado é reconhecido nacionalmente. “Hoje a gente entrega 51 bases do Lote Urbanizado para vocês, que foram os ganhadores. É mais uma modalidade que criamos aqui em Mato Grosso do Sul e que hoje a Maria do Carmo [diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de MS – Agehab] está recebendo um prêmio nacional lá no Ceará devido a ter sido um dos melhores programas habitacionais. Quando veio a crise, pararam os programas habitacionais e nós tivemos que usar a criatividade para atender as famílias que precisam. A prefeitura entra com o terreno, a gente faz a base e tem uma novidade nesse empreendimento: [o beneficiado] não paga prestação nenhuma”, explicou Reinaldo Azambuja.

Até mesmo para chegar ao loteamento ficou mais fácil. Com recursos próprios, da ordem de R$ 303.268,85, o Governo do Estado pavimentou o acesso do loteamento Bandeira II. Ruas do lote também em fase de pavimentação.

Pontes

O governador autorizou ainda a contratação de empresas para elaborar projetos executivos para construção de duas pontes de concreto armado sobre o rio Salobra.

O primeiro deles no acesso à Colônia Canaã (na Rodovia Municipal). A estrutura de 40 metros de extensão por seis metros de largura tem valor orçado de R$ 1.350.000,00. Segundo o prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, essa construção será importante para fortalecer o turismo.

A outra ponte de concreto será instalada na rodovia MS-339, com 50 metros de extensão, seis metros de largura e R$ 1.600.000,00 de investimento previsto.

Segurança

Reinaldo Azambuja assinou ainda a ordem de início da obra de reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil, construído na década de 80. A obra está orçada em R$ 236.782,40. Ele recebeu ainda o título de cidadão bodoquenense.

Participaram do evento o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; os deputados federal Geraldo Resende e estaduais Beto Pereira, Mara Caseiro, Herculano Borges e Enelvo Felini; e os prefeitos de Bodoquena, Bonito e Miranda, além de vereadores.