Bodoquena e Guia Lopes recebem verbas para obras

Infra-estrutura
Bodoquena e Guia Lopes da Laguna, recebem nos próximos dias um auxilio do Governo do Estado para reforma e construção de obras
Os municípios de Bodoquena e Guia Lopes da Laguna, recebem nos próximos dias um auxilio do Governo do Estado para reforma e construção de obras. DE acordo com informações da Assessoria do Governo do Estado, o governador Reinaldo Azambuja inicia a semana entregando, autorizando e vistoriando mais de R$ 15 milhões em obras na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ele irá percorrer os dois municípios nesta segunda-feira (19) e verificar a situação de construções como a da ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, em substituição à estrutura entregue pela gestão passada e que desabou em efeito dominó, em janeiro de 2016.
Em Bodoquena, os investimentos são de 6.373.865,16. Entre os destaques estão obras de infraestrutura como assinaturas de autorização para a elaboração de projeto para a construção de pontes de concreto armado sobre o rio Salobra.
O Governo o Estado também irá autorizar a pavimentação e drenagem em várias vias, assinar contrato para a construção de 51 casas e dar ordem de serviço para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil.
Já Guia Lopes da Laguna receberá autorização de obras, vistorias e entregas no valor aproximado de R$ 9 milhões. Serão autorizadas obras de pavimentação e drenagem, construção de ponte e será assinado um termo de compromisso para celebração de convênio para edificação de monumento em homenagem a José Francisco Lopes – o herói do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai que guiou as tropas brasileiras durante a Retirada da Laguna.
A ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio substitui a construída pela gestão anterior, mas que desabou em efeito dominó, em janeiro de 2016, isolando regiões de produção agropecuária de Guia Lopes da Laguna, incluindo os assentamentos Rio Feio e Retirada da Laguna.
Além de facilitar escoamento da produção e acesso a Antônio João, a nova ponte irá facilitar o acesso dos estudantes da área rural às escolas urbanas. Hoje, eles são obrigados a fazer um desvio com mais de 20 quilômetros de distância.
Mesmo em construção, a nova obra já passou por um grande teste há duas semanas. Os pilares e as cabeceiras suportaram a forte correnteza do rio, que subiu mais de quatro metros na região devido a um temporal.
De acordo com a Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a ponte do Santo Antônio é um exemplo da nova concepção de engenharia adotada pelo atual governo, que prima pela qualidade técnica de suas obras, em especial de infraestrutura.
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