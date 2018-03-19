Homem é picado por escorpião no Pantanal

Escorpião Negro
Um homem de 47 anos foi picado por um escorpião negro em uma fazenda no Pantanal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que está em deslocamento para buscá-lo, o homem foi picado na mão.
Após o acidente o homem, que ainda não foi identificado, foi levado para a Fazenda Rodeio, que fica cerca de 50 quilômetros distante de Aquidauana. Ainda de acordo com informações dos Bombeiros o acidente aconteceu neste domingo (18) e deste então o homem está sentindo formigamento na costela, teve febre e está com a mão muito inchada.
Os Bombeiros estão a caminho da Fazenda para trazer o homem para Aquidauana. A Equipe do Jornal O Pantaneiro vai acompanhar o caso e divulgar novas informações assim que possível.
- Estatísticas e Informações
Dados do Ministério da Saúde informam que os acidentes escorpiônicos (ESCORPIONISMO) ocorrem com freqüência e são potencialmente graves em extremos de faixa etária. 50% dos acidentes notificados provêm dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo e a maioria em meses quentes e chuvosos.
Acidente escorpiônico ou escorpionismo é o envenenamento provocado quando um escorpião injeta veneno através de ferrão (télson). Os escorpiões são representantes da classe dos aracnídeos, predominantes nas zonas tropicais e subtropicais do mundo, com maior incidência nos meses em que ocorre aumento de temperatura e umidade.
No Brasil, os escorpiões de importância em saúde pública são as seguintes espécies do gênero Tityus:
Atualmente, há 19 famílias de escorpiões distribuídas em todo o mundo. Os gêneros que causam os mais graves acidentes são: Androctonus e Leiurus (África setentrional), Centruroides (México e Estados Unidos) e Tityus (América do Sul e Ilha de Trinidad).
Os grupos mais vulneráveis são as trabalhadores da construção civil, crianças e pessoas que permanecem maiores períodos dentro de casa ou nos arredores, como quintais (intra ou peridomicílio). Ainda nas áreas urbanas, estão sujeitos os trabalhadores de madeireiras, transportadoras e distribuidoras de hortifrutigranjeiros, por manusear objetos e alimentos onde os escorpiões podem estar alojados.
Sintomas
A grande maioria dos acidentes é leve e o quadro local tem início rápido e duração limitada. Os adultos apresentam dor imediata, vermelhidão e inchaço leve por acúmulo de líquido, piloereção (pelos em pé) e sudorese (suor) localizadas, cujo tratamento é sintomático. Movimentos súbitos, involuntários de um músculo ou grupamentos musculares (mioclonias) e contração muscular pequena e local (fasciculações) são descritos em alguns acidentes por Escorpião-preto-da-Amazônia.
Já crianças abaixo de 7 anos apresentam maior risco de alterações sistêmicas nas picadas por escorpião-amarelo, que podem levar a casos graves e requerem soroterapia específica em tempo adequado.
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O que NÃO fazer em caso de acidente escorpiônico
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