Quatro pessoas são presas com uma tonelada de maconha

Quatro homens foram flagrados com quase 1 tonelada de maconha em um veículo roubado, na tarde deste domingo (18), em um motel na BR-262, saída para Cuiabá, região norte de Campo Grande. Eles seguiriam para o Estado de Goiás. Um carro utilizado como batedor também foi apreendido.

Anderson Flores da Silva, Juarez Antônio dos Santos, Luan Penha dos Santos e Diogo Guilherme da Silva Firmino foram autuados por tráfico de drogas e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Após denúncia anônima, três equipes da Polícia Militar do 9º Batalhão foram até o local indicado e conseguiram encontrar Anderson. Ele foi preso dentro de um Motel com o Renault Duster prata, roubado em Goiânia (GO), abarrotado de drogas.

Na sequência, foram abordados Juarez, Luan e Diogo em um Fiat Uno na porta do estabelecimento. Eles faziam a função de batedores. A droga foi adquirida próximo a Antônio João e seria levada para Goiânia. Os quatro receberiam pelo transporte R$ 15 mil. No total, foram apreendidos 985 quilos de maconha.