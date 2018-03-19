Quatro pessoas são presas com uma tonelada de maconha

Droga
Droga foi adquirida em um trevo próximo a Antônio João e seria levada para Goiânia. Os quatro receberiam pelo transporte R$ 15 mil
Quatro homens foram flagrados com quase 1 tonelada de maconha em um veículo roubado, na tarde deste domingo (18), em um motel na BR-262, saída para Cuiabá, região norte de Campo Grande. Eles seguiriam para o Estado de Goiás. Um carro utilizado como batedor também foi apreendido.
Anderson Flores da Silva, Juarez Antônio dos Santos, Luan Penha dos Santos e Diogo Guilherme da Silva Firmino foram autuados por tráfico de drogas e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.
Após denúncia anônima, três equipes da Polícia Militar do 9º Batalhão foram até o local indicado e conseguiram encontrar Anderson. Ele foi preso dentro de um Motel com o Renault Duster prata, roubado em Goiânia (GO), abarrotado de drogas.
Na sequência, foram abordados Juarez, Luan e Diogo em um Fiat Uno na porta do estabelecimento. Eles faziam a função de batedores. A droga foi adquirida próximo a Antônio João e seria levada para Goiânia. Os quatro receberiam pelo transporte R$ 15 mil. No total, foram apreendidos 985 quilos de maconha.
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