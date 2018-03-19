União reconhece situação de emergência de Miranda após enchente

O Governo Federal reconheceu situação de emergência no município de Miranda, distante 201 quilômetros de Campo Grande, após a cidade registrar estragos por conta das chuvas nos primeiros dois meses do ano. A portaria foi publicada na edição de sexta-feira (16) do Diário Oficial da União.

Com a medida, o município com população estimada de 27.525 pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), agora pode solicitar ajuda financeira da União em ações para recuperação das áreas atingidas.

A prefeita do Município Marlene de Matos Bossay já determinou a sua equipe de planejamento que com base no relatório enviado à defesa civil estadual e federal se realizasse a elaborar os projetos para recuperar as estradas vicinais e pontes da área rural, bem como outras providências em todo o município.

“Agora é trabalhar para viabilizar essas verbas e consertar os estragos provocados pela cheia do Pantanal”, destacou a prefeita.

Só no mês de março, o excesso de chuva provocou aumento no nível do rio, que chegou a marcar mais de 7,64 metros. A situação fez famílias serem retiradas das casas e deixou equipes da Defesa Civil em alerta para evitar danos maiores.

Para contar com o apoio, o município deverá apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e um plano de recuperação. O documento será analisado e, com a aprovação, o recurso será liberado.