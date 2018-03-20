Estudante da Rede Estadual é premiado na 16ª Febrace

Fecrace
O projeto de pesquisa científica “Aplicação da pasteurização como método de conservação do caldo de cana e inativação do agente etiológico Trypanosoma cruzi causador da doença de Chagas – fase II”, desenvolvido pelos estudantes Maria Eduarda Gobbi Pereira e João Victor de Andrade dos Santos oriundos da EE Viriato Bandeira, de Coxim, recebeu várias premiações na 16ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2018.
O projeto, que foi orientado pelos professores Lucas Pereira Gandra e Angela Kwiatkowski, recebeu os seguintes prêmios:
A Febrace 2018 é um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista, que todo ano realiza na Universidade de São Paulo (USP) uma grande mostra de projetos, com objetivo de estimular novas vocações em Ciências e Engenharia por meio do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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