Estudante da Rede Estadual é premiado na 16ª Febrace

O projeto de pesquisa científica “Aplicação da pasteurização como método de conservação do caldo de cana e inativação do agente etiológico Trypanosoma cruzi causador da doença de Chagas – fase II”, desenvolvido pelos estudantes Maria Eduarda Gobbi Pereira e João Victor de Andrade dos Santos oriundos da EE Viriato Bandeira, de Coxim, recebeu várias premiações na 16ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2018.

O projeto, que foi orientado pelos professores Lucas Pereira Gandra e Angela Kwiatkowski, recebeu os seguintes prêmios:

Prêmio Destaque do Ano – Ciências Moleculares – Mérito Acadêmico;

4º Lugar em Ciências da Saúde;

Credenciamento para apresentar o projeto na Feira de Ciências do Semiárido Potiguar.

A Febrace 2018 é um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista, que todo ano realiza na Universidade de São Paulo (USP) uma grande mostra de projetos, com objetivo de estimular novas vocações em Ciências e Engenharia por meio do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores.