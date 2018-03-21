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Polícia

Mulher surta, quebra objetos e agride policiais

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 21/03/2018 às 09:30

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Na madrugada desta  na rua josé Alves Ribeiro, Paraíso, a Policia militar foi solicitada pois, conforme informações da denúncia, havia uma mulher em surto, quebrando tudo em uma casa. Estavam na residência uma mulher de 36 anos, seu o namorado de 22 anos e a sogra dela de 47 anos. A policia chegou ao local e presenciou a moça quebrando vários objetos na casa e jogando a moto do rapaz no chão, causando danos.

 A mãe do rapaz tentou acalmar a moça e acabou agredida, caindo no chão. A moça, totalmente descontrolada, partiu para cima dos policias quando eles tentaram fazer com que ela se acalmasse. Os policias tiveram que  conter a moça  que ainda aranhou o rosto de um dos policiais. O rapaz também estava todo arranhado, com a roupa rasgada. A moça, que quebrou um dente durante o surto, foi detida e encaminhada para delegacia. A prisão foi em flagrante por lesão corporal dolosa, dano, resistência e desacato. Foi arbitrada a fiança, até o fechamento desta matéria  não tínhamos a confirmação se a moça já havia pago a fiança.

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