Onça-pintada pode auxiliar em ações de educação ambiental

A Polícia Militar Ambiental encontrou o resgatou no final da tarde desta terça-feira (20), o corpo da onça pintada que morreu atropelada na BR 262. De acordo com informações da PMA a onça foi encontrada a cerca de 5 km da fazenda Cristo, no município de Miranda, sob a vegetação, e já não podia mais ser vista da rodovia.

O animal já estava em estado avançado de putrefação e foi recolhido, pois pode fazer parte do grupo de animais monitorados por pesquisadores. Além disso, o esqueleto e crânio podem ser utilizados em ações de educação ambiental.

A PMA desenvolve ações de Educação Ambiental e desenvolve atividades em forma de oficinas temáticas, versando sobre temas ambientais atuais, dividindo os alunos em grupos, os quais passam pelas oficinas. Sendo elas:

Casa da Energia, com palestra sobre economia energia, matriz energética e fontes renováveis… Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos… Visitação ao museu de animais e peixes empalhados, com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres… Montagem artificial do CICLO DA ÁGUA, com palestras relacionadas à temática das águas no planeta… Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: águas, desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos… Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento…), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos…

Ao final das oficinas, cada aluno recebe um folheto com informações sobre o material trabalhado em cada tema.

A taxidermia nos animais utilizados na oficina do museu de fauna é realizada pelos próprios policiais com animais atropelados e recolhidos pelas equipes de fiscalização nas rodovias, bem como os mortos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS.



Sobre o atropelamento - Conforme apurou a reportagem do jornal "O Pantaneiro", o casal Cristina Moreira (Posto Pioneiro) e José Eduardo da Rocha trafegava pela região, uma vez que voltavam do Pantanal, quando encontraram o animal no meio da pista, já sem vida, e um outro, da mesma espécie, 'velando' seu semelhante, por volta das 17h. "Nós passamos por ela ali, sem vida, sendo velada por outra. A rainha do Pantanal. Quando chegamos perto, a que estava viva correu", pontuou Cristina.

Ela ainda explicou que um outro motorista percebeu o movimento e parou atrás do carro deles para também fotografar a cena. "O Eduardo disse pro rapaz entrar no carro de novo, porque a outra onça estava atrás do mato e poderia ser perigoso", continuou.