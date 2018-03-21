Onça-pintada pode auxiliar em ações de educação ambiental

Atropelamento
A Polícia Militar Ambiental encontrou o resgatou no final da tarde desta terça-feira (20), o corpo da onça pintada que morreu atropelada na BR 262. De acordo com informações da PMA a onça foi encontrada a cerca de 5 km da fazenda Cristo, no município de Miranda, sob a vegetação, e já não podia mais ser vista da rodovia.
O animal já estava em estado avançado de putrefação e foi recolhido, pois pode fazer parte do grupo de animais monitorados por pesquisadores. Além disso, o esqueleto e crânio podem ser utilizados em ações de educação ambiental.
A PMA desenvolve ações de Educação Ambiental e desenvolve atividades em forma de oficinas temáticas, versando sobre temas ambientais atuais, dividindo os alunos em grupos, os quais passam pelas oficinas. Sendo elas:
Ao final das oficinas, cada aluno recebe um folheto com informações sobre o material trabalhado em cada tema.
A taxidermia nos animais utilizados na oficina do museu de fauna é realizada pelos próprios policiais com animais atropelados e recolhidos pelas equipes de fiscalização nas rodovias, bem como os mortos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS.
Sobre o atropelamento - Conforme apurou a reportagem do jornal "O Pantaneiro", o casal Cristina Moreira (Posto Pioneiro) e José Eduardo da Rocha trafegava pela região, uma vez que voltavam do Pantanal, quando encontraram o animal no meio da pista, já sem vida, e um outro, da mesma espécie, 'velando' seu semelhante, por volta das 17h. "Nós passamos por ela ali, sem vida, sendo velada por outra. A rainha do Pantanal. Quando chegamos perto, a que estava viva correu", pontuou Cristina.
Ela ainda explicou que um outro motorista percebeu o movimento e parou atrás do carro deles para também fotografar a cena. "O Eduardo disse pro rapaz entrar no carro de novo, porque a outra onça estava atrás do mato e poderia ser perigoso", continuou.
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