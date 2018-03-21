Valores da Uferms e Uam-MS terão reajuste a partir de abril

Reajuste
A Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS) e a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) sofrerão reajuste devido à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE.
A informação está publicada na Resolução/Sefaz nº 2.925, de 19 de março de 2018, do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21.3).
Conforme a publicação, o valor da UAM-MS que passará a vigorar em abril é de R$ 3,5598 e o da Uferms R$ 25,52. A Resolução entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2018. O reajuste atende ao disposto no § 2º do art. 278 e no § 1º do art. 302, ambos da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997. Assina o secretário de Estado de Fazenda, Guaraci Fontana.
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