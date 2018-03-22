Apagão geral: Pelo menos 5 municípios de MS ficaram sem energia

Apesar de pequenas, as consequências do apagão desta quarta-feira(22), chegaram à Mato Grosso do Sul. Pelo menos cinco municípios do Estado ficaram sem energia. O apagão atingiu cidades da região nordeste do país. Provocado por falha em um disjuntor na subestação Xingu, no Pará, a queda no fornecimento de energia teve início por volta das 15h48, horário de Brasília, conforme o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

De acordo com a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a maior parte de Mato Grosso do Sul, o serviço foi afetado por em Bodoquena, Corumbá, Dourados, Coxim e Paranaíba, deixando cerca de 37 mil pessoas sem fornecimento de energia.

Em Corumbá, cerca de 10% do fornecimento foi afetado. Já em Dourados registrou 5%, Coxim e Paranaíba 50%.

Diferente do que aconteceu na região Nordeste do Brasil, o fornecimento de energia foi interrompido por apenas cinco minutos, no Estado, tendo o serviço sido restabelecido às 14h53. O total de clientes afetados em Mato Grosso do Sul representa 3,5% do número de clientes atingidos pela Energisa, 1.008,5 mil.

ONS – Em nota, o ONS confirmou o desligamento de aproximadamente 18.000MW na distribuição de energia. Outras regiões do Centro-Oeste também foram afetas, mas o serviço foi restabelecido pouco depois de 25 minutos do início do apagão. Na região Norte, foram desligadas as capitais Manaus, Macapá, Belém, São Luiz e Palmas.