Governo divulga quase R$ 8 mi em novos contratos e lança R$ 1,1 mi em licitações

Investimentos
O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (22.3) a assinatura de três contratos para pavimentação e recuperação de vias urbanas de Mato Grosso do Sul que juntas totalizam investimentos da ordem de R$ 7.985.094,58. Também foram divulgadas duas novas licitações com a mesma finalidade. As publicações podem ser conferidas nas páginas 49 e 76.
Entre os contratos publicados estão o de pavimentação asfáltica e drenagem da rua Minas Gerais entre a rua José Bonifácio Fernandes e avenida Mato Grosso, no município de Juti, com investimentos de R$ 227.130,01 e prazo de execução de 60 dias. Já para Rio Negro serão disponibilizados de recursos próprios do Governo, fonte do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul), R$ 1.059.044,33 para pavimentar a rua Santos Dumont. O prazo da obras será de 180 dias.
O grande contrato publicado hoje destina-se ao município de Ponta Porã. Com licitação lançada em janeiro passado, os investimentos para realizar o recapeamento de 157.586,379 m2 das avenidas Belmiro de Albuquerque, Brasil e Marechal Floriano e das ruas Antônio João e Guia Lopes, serão da ordem de R$ 6.698.920,24. O prazo de execução será de 360 dias. Todos os contratos divulgados ainda terão ordem inicial de serviço expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
Mais R$ 1 milhão para Jardim
Segundo a Agesul os investimentos para as licitações lançadas hoje podem chegar a R$ 1.130.976,81 para o município de Jardim. Para a pavimentação asfáltica e drenagem da rua Piritã e ruas do entorno poderão ser investidos até R$ 576.662,62. Já para asfaltar a rua Pérola e entorno, as obras estão orçadas em R$ 554.314,19. As tomadas de preços acontecem nos dias 9 e 10 de abril, na sede da Agesul, na Capital.
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