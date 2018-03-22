PMA de Dourados autua fazendeiro por desmatamento ilegal

Equipes da PMA de Dourados estão realizando as vistorias nas propriedades rurais dos municípios sob sua responsabilidade, referentes à operação Cervo-do Pantanal de combate e prevenção ao desmatamento. Uma das equipes autuou hoje (21), o dono de uma fazenda, localizada à margem da rodovia MS 382, no município de Ponta Porã, pelo desmatamento ilegal de 2,06 hectares.

O desmatamento verificado por imagem de satélites e as medidas tomadas com uso de GPS ocorrera há algum tempo e já havia pastagem no local. A madeira produto da supressão vegetal não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas

O Infrator (78), residente no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 3.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.