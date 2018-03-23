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Dragon Ball

Aquidanime promove torneio e maratona sobre Dragon Ball

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 23/03/2018 às 09:55

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Acontece neste sábado ( 24) em Aquidauana, na Concha acústica - Praça dos Estudantes, à partir das 20h, o torneio do jogo Dragon Ball Fighter Z, PS4. No mesmo evento acontece também a mini-maratona de exibição de episódios inéditos de Dragon Ball Super.  

Sobre Dragon Ball - Em todos esses anos de Dragon Ball, Shenlong já concedeu todos os tipos de desejos para os Saiyajins, e mais um desejo será realizado em Dragon Ball Super. Porém, o desejo que Super Shenlong concederá no fim do Torneio do Poder pode não ser de Goku.

O episódio 131 de Dragon Ball Super será o último, e será exibido neste fim de semana. O episódio finalizará o anime e preparará as coisas para o próximo filme da franquia Dragon Ball, que chegará as telonas em Dezembro.

A prévia do episódio 131 mostrou uma coisa que poucos notaram: o retorno do Super Shenlong. Podemos ver os Zenos levantarem de suas cadeiras. o Sumo Sacerdote também aparece flutuando sobre o Torneio do Poder com uma expressão ilegível, mas é o fundo das cenas em que estes três personagens aparecem que chamaram a atenção dos fãs.

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