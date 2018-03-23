Governo lança R$ 6,5 milhões em novas licitações nesta sexta-feira

Com objetivo de levar mais infraestrutura para os 79 municípios de MS, o Governo do Estado divulgou nesta secta-feira (23.3), no Diário Oficial do Estado (DOE), novos investimentos em asfalto novo e projeto executivo. As licitações lançadas podem ser conferidas nas páginas 20 e 21.

De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) os editais podem totalizar investimentos de até R$ 6.485.167,14, total dos valores orçados para as obras.

O município de Jardim, que já teve duas outras licitações lançadas ontem (22.3) no valor de R$ 1.130.976,81 é um dos contemplados desta sexta-feira. Para pavimentar e drenar a rua Antônio PC Filho e vias do entorno poderão ser investidos até R$ 689.857,26.

Já o município de Anaurilândia, deve receber até R$ 1.595.561,35 para recapeamento de diversas ruas. Assim como Batayporã pode receber até R$ 1.583.865,36 também para serviços de recapeamento de diversas ruas.

O último município beneficiado hoje com asfalto novo é Inocência. Para realizar as obras de recapeamento de diversas ruas do município, o Estado deve investir até R$ 2.108.303,97.

O Governo lançou ainda uma licitação para elaboração de projeto executivo para implantação e pavimentação de 23 quilômetros da rodovia MS-488, no trecho entre o entroncamento da BR-163 (Itaquiraí) e o Porto Santo Antônio. A elaboração do projeto está orçada em R$ 507.579,20.