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Tráfico

Homens são presos com quase 1 tonelada de cocaína

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 23/03/2018 às 08:25

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No início da noite de ontem, quinta-feira, 22 de março, a Polícia Federal juntamente com a Polícia Rodoviária  Federal apreenderam 889 kg (oitocentos e oitenta e nove quilos) de cocaína.

A ocorrência foi na BR-262 km 141, na Unidade Operacional da PRF em Água Clara/MS. A equipe abordou uma Toyota/Hilux CD com placa aparente de São Paulo/SP, que vinha sendo acompanhado pela Polícia Federal. A caminhonete era conduzida por um homem de 35 anos. O motorista se identificou como proprietário de uma empresa do ramo do agronegócio e que trabalhava em várias fazendas pelo Estado.

Após a abordagem os Grupos de Ações com Cães da PF e da PRF foram acionados e os cachorros indicaram positivo para a presença de entorpecente, no interior do compartimento de transporte de combustível (tanque). Foram retirados vários fardos com inúmeros tabletes de cocaína (pasta base e cloridrato), que somaram 889 kg da droga.

O destino do entorpecente seria a cidade de São Paulo/SP. Foram presos em flagrante outros dois indivíduos envolvidos no delito e encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS.

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