Sefaz organiza 400 lotes e prepara leilão para o mês de maio

A Secretaria de Estado de Fazenda está organizando mais de 400 lotes de produtos e bens apreendidos, os quais deverão ir a leilão em maio. Os lances poderão ser ofertados apenas na modalidade online.

De acordo com o Coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Marcelo Monteiro, os produtos e bens ofertados são aqueles apreendidos e que estão há mais de 60 dias sem ser reclamados por seus proprietários.

Serão leiloados uma diversidade de lotes que incluem brinquedos, vinhos, colchões de massagem com controle, pneus, sapatos para adultos e crianças, porta de caminhonetes, malotes de bijuterias, roupas infantis, cosméticos, bebidas, lâmpadas de LED, colchões de dormitório, cremes de cabelo e até móveis.

Os interessados em participar devem ficar atentos para a abertura do edital. Para ofertar lances é preciso estar cadastrado na página da leiloeira oficial com no mínimo 24 horas de antecedência. Os lotes poderão ser conferidos pela internet ou ao vivo nos dias finais do leilão, quando a Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt) abre as portas para visitação.