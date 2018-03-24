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Defesa Civil faz nova entrega de colchões e mantimentos para população atingida pela enchente

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 24/03/2018 às 08:15

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 Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil entregou nesta sexta-feira (23.3) mais 330 colchões, 60 kits limpeza, 60 kits higiene, 50 kits idoso, 50 kits infantil, 10 cestas básicas e dois mil galões – com cinco litros cada de água mineral – para a população de Aquidauana e Anastácio, atingida por uma das maiores enchentes já registradas na região.
 
A água subiu muito rápido e pegou a população desprevenida. Adriele da Silva Martins, o marido, e a filha Ariadne, 3 anos, ficaram desalojados. Eles tiveram que ir para um abrigo, em uma igreja, e agora estão morando na casa de uma amiga. “Perdemos quase tudo”, lamenta.
 
Mesmo quem mora um pouco mais longe do rio acabou atingido. Valquiria Moraes Domingos, 28 anos, o marido e os três filhos também acumularam prejuízos. Perderam sofá, cama, colchão e máquina de lavar roupas, entre outras pertences.
 
“Eu nunca tinha vivido uma situação dessas. Normalmente a água não chega até aqui. Todo mundo disse que a enchente não ia chegar, mas fomos surpreendidos. Tivemos que entrar na água para salvar o que foi possível. Colocamos TV, geladeira, tudo o que deu em lugares mais altos. Vieram de barco aqui nos socorrer”, conta.
 
Ela agradeceu muito a ajuda recebida do poder público no momento de dificuldade. “Está sendo muito, muito importante mesmo essa ajuda da Defesa Civil. São coisas que iam nos fazer falta. Quase já não temos nada, se ainda tivesse que comprar as coisas novamente não teríamos como. Eu só tenho que agradecer”.
 
Os kits entregues pela Defesa Civil contém inúmeros itens, incluindo fraldas, escovas e pastas de dente, absorventes, toalhas, papel higiênico, vassoura, pá de limpeza, rodo, pano de limpeza, luvas de borracha, sabão em pó e em barra, esponjas e balde.
 
Não foi a primeira vez que a Defesa Civil levou ajuda aos moradores de Aquidauana e Anastácio neste ano. Em fevereiro, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, foram entregues 70 cestas básicas e 200 mantas. A Polícia Militar também arrecadou e doou toneladas de alimentos, roupas, utensílios e brinquedos.
 
Solidariedade
 
A situação dos ribeirinhos de Aquidauana e Anastácio só não foi pior por conta da solidariedade de pessoas como Nilva Queiroz, que abrigou na casa dela os vizinhos. Por 10 dias, a aposentada Odila Aparecida Neves Gimenes precisou se mudar para a casa de Nilva com o marido e a sogra. O autônomo Fabiano Romaike, com a mãe e a irmã, também foram recebidos na mesma casa, de três quartos. De sobra, ainda vieram mais três cachorros.
 
Odila e Fabiano perderam quase todos os móveis. “Eu perdi colchão, freezer, cômoda, sofá, praticamente tudo. A água subiu muito rápido. Eu comecei a chorar porque foi desesperador, ainda bem que existem pessoas de bom coração”, afirma Odila. Mesmo morando há 28 anos na mesma casa, ela nunca havia visto uma enchente como aquela. Fabiano perdeu geladeira, guarda-roupa e outros móveis. “O importante é que ela [Nilva] nos acolheu. Não tenho o que reclamar porque Deus colocou gente boa no nosso caminho”.
 
Emocionada, a primeira-dama do município, Maria Elisa, conta que Aquidauana sofreu uma grande tragédia e que não seria possível atender todas as famílias se não fosse o auxílio do Governo de Mato Grosso do Sul. O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Isaías Bitencourt, fez questão de fazer pessoalmente as entregas, que também foram acompanhadas pelo deputado estadual Beto Pereira.

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