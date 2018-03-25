Domingo de tempo instável e possibilidade de chuvas intensas em MS

Tempo
Em Aquidauana e Anastácio o dia deve ser chuvoso
O domingo (25) será de tempo instável e com possibilidade de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Estado (Cemtec). Em Aquidauana e Anastácio o dia promete ser chuvoso, com a mímina de 19°C e a máxima de 28°C.
Áreas de instabilidades poderão se formar ao longo do dia, deixando o tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva nas regiões Pantaneira e Sul. Nas demais áreas, sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.
Há possibilidade de que as chuvas com forte intensidade atinjam as regiões Pantaneira, Sul e Central de Mato Grosso do Sul, entre o período da noite e a madrugada de segunda-feira (26.3). Confira a temperatura prevista para outras cidades:
Campo Grande – 22ºC (mínima) / 27ºC (máxima)
Dourados – 22ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
Corumbá – 26ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
Três Lagoas – 25ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 27ºC (máxima)
Coxim – 24ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
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