Diretora e Governador definem rumos para o Coral do CEJAR

Geral
O Coral deve voltar no máximo até julho
O Coral da Escola Estadual Cejar - Coronel José Alves Ribeiro, deve voltar no máximo até julho. Isto é o que afirma a Diretora da Escola, Cristiane Niz Barcelos, que aproveitou a presença do Governador Reinaldo Azambuja em Aquidauana para falar sobre o assunto. “O governador nos deu bastante esperança, mas vai depender da legislação vigente. Ele deu aval positivo para o coral, o que estiver ao alcance dele será autorizado”, informou.
A possibilidade de o Coral deixar de existir aconteceu pois uma atualização cadastral que deveria ser feita no sistema, não foi feita. Dessa forma a continuidade do Coral foi colocada em risco. Diante do histórico e principalemente pela contribuição social do Coral, a Diretora da Escola foi tentar conversar pessoalmente com o governador para ver o que poderia ser feito.
A diretora da escola afirmou ainda que o governador garantiu que a certeza é que a partir de julho o coral volte, mas os responsáveis pelo grupo continuam buscando soluções para que as atividades voltem a acontecer o mais rápido possível. O Coral, que completa 10 anos em 2018, atualmente é dirigido pela professora Valdeli Nogueira Mendes.
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