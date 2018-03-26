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Fórum Regional do PSDB consolida projetos e melhorias para Aquidauana e Região

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 26/03/2018 às 09:35

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Rose Modesto
Deputado Beto Pereira destaca a importância do evento
Governador Reinaldo Azambuja fala sobre a verba de 2 milhões e 500 mil para o recapeamento de Aquidauana

O evento aconteceu no Clube Arpa, na última sexta-feira (23)  e contou com a presença de nomes importantes da política sul-mato-grossense. Para o governador Reinaldo Azambuja o Fórum é muito importante, pois mostra a união das forças para o bem da região. “ O trabalho da militância do partido,  dos aliados, lideranças comunidade isso nos mostra que Mato Grosso do Sul está dando certo. Nosso governo é responsável, feito com honestidade e transparência.

O governador aproveitou a ocasião para falar sobre a verba destinada ao recapeamento em Aquidauana. “Já está licitado, dentro alguns dias a empresa licitada já monta o canteiro e em seguida já será dada a ordem de serviço. São de 2 milhões e 500 mil”, destacou.

Participou da reunião o Deputado Beto Pereira que destacou o comprometimento dos aliados. “O Fórum mostra a força a vontade, o comprometimento dos partidos aliados com a reeleição do governador”. O ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad também veio até Aquidauana prestigiar o evento. “Uma reunião em que a gente observa a atividade vindo da população para que nós, da classe politica, possamos atender aquilo que é prioridade pra quem precisa. As pessoas antes do evento opinam, através de vários totens espalhados pelo recinto e ali descrevem o que elas querem de ações para que a gente possa agir”, pontuou Nelsinho que ainda confirmou a vinda da Caravana da Saúde para Aquidauana. “Caravana da saúde será realizada nos dias 6, 7 e 8  é algo que irá agilizar o atendimento e realização de procedimentos necessários”, finalizou.

Ainda sobre o recapeamento, o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, confirmou que as obras irão acontecer na Rua Duque de Caxias, do trilho até a Giovanni; na Rua dos Ferroviários, da Pantaneta até o trilho; e também na Avenida Mato Grosso do Sul desde seu inicio até a Escola.  “Trabalho para que nossa região seja cada vez mais atendida. Temos talvez uma das maiores obras de asfalto do Estado. Progresso do transporte ajuda o transporte escolar, os produtores rurais o comércio da região”, destacou o prefeito.

A vice-governadora, Rose Modesto, também marcou presença e destacou que o mais importante dessa região é saber que governo tem olhado para todos os municípios. “O governo tem feito muitas parcerias. Pode esperar muito mais até o final do ano de 2018. Reforma do ginásio, entrega de recapeamento e caravana da Saúde. Em breve acontece na região a Caravana indígena para atender toda a população. A parceria da Prefeitura com Governo do Estado faz todo mundo ganhar”, finalizou.

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