MPMS abre inscrições para o XXI Processo de Seleção de Estagiários

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do GED (Gestão de Estagiários de Direito), comunica a abertura das inscrições para o XXI Processo de Seleção de Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. As inscrições serão realizadas no período de 26 de março a 23 de maio deste ano.

As vagas são destinadas aos estudantes do Nível Superior/Pós-Graduação, bacharéis em Direito, e aos graduados na área de conhecimento de Administração, Área Ambiental1, Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social; Nível Superior/Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação/Jornalismo, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas2, Tecnologia em Produção Multimídia, Serviço Social, Segurança do Trabalho; e Nível Ensino Médio, poderá participar do Processo Seletivo de estagiários o aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva no Ensino Médio em instituição de ensino oficial, devidamente credenciada, autorizada e/ou reconhecida nos órgãos competentes, bem como deverá possuir idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (art. 10, Resolução nº 015/2010-PGJ).

O Processo Seletivo, objeto deste Edital, será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, reservando-se à Comissão, designada através das Portarias nº 3014/2017-PGJ, de 11.9.2017 e 3473/2017-PGJ, de 9.10.2017, as decisões de mérito sobre os atos e fatos que envolvam o certame.

A prova escrita, com duração de 4h, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 10 de junho de 2018 nas cidades de Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquirai, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas, em local e horário a serem divulgados nos portais do Ministério Público Estadual – www.mpms.mp.br/, Diário Oficial do Ministério Público - DOMP e da FAPEC – www.fapec.org/concursos.

O valor da inscrição para os candidatos de nível Superior/Pós-Graduação (especialização, mestrado e doutorado) será de R$ 100. Já o valor da inscrição para os candidatos de nível Superior/Graduação será de R$ 50 e para os candidatos de nível Médio será de R$ 20.

A carga horária para os estagiários do nível Superior/Pós-Graduação será de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias, das 12h às 18h, e excepcionalmente das 07h às 13h, com a anuência do Membro do Ministério Público Estadual, percebendo uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.800, conforme a Resolução nº 001/2016-PGJ, de 17 de março de 2016. Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, e bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91, e para os estagiários do nível médio será de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, percebendo uma bolsa auxílio no valor de R$ 646,88, conforme a Resolução nº 001/2016-PGJ, de 17 de março de 2016.

O processo de seleção terá validade de um ano, contado da data da sua homologação, prorrogável por mais um ano, a critério do Ministério Público Estadual.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse os portais do Ministério Público Estadual (www.mpms.mp.br), Diário Oficial do Ministério Público - DOMP e da FAPEC (www.fapec.org/concursos).