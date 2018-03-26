Semana inicia com pancadas de chuvas em todo Estado

A última semana de março inicia com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Estado (Cemtec). Para Aquidauana e região a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

Com exceção das regiões Central e Oeste, as chuvas serão registradas nesta segunda-feira (26.3) em todo o Estado. Ao longo do dia as chuvas poderão ser fortes no Norte, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul, ocasionado pelo deslocamento de uma frente fria.

Veja a temperatura prevista para algumas cidades: