Semana inicia com pancadas de chuvas em todo Estado

Previsão do Tempo
A última semana de março inicia com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Estado (Cemtec). Para Aquidauana e região a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.
Com exceção das regiões Central e Oeste, as chuvas serão registradas nesta segunda-feira (26.3) em todo o Estado. Ao longo do dia as chuvas poderão ser fortes no Norte, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul, ocasionado pelo deslocamento de uma frente fria.
Veja a temperatura prevista para algumas cidades:
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS