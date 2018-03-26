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UFMS abre inscrição de processo seletivo com salários de até R$ 6,2 mil

Os docentes atuarão nos campis de Aquidauana e Nova Andradina. Os salários variam entre R$ 2,2mil a R$ 6,2mil, de acordo com o grau de titulação apresentado

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 26/03/2018 às 10:45

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A UFMS - Universidade Federral de Mato Grosso do Sul, abre nesta segunda-feira (dia 26) inscrições de processo seletivo para contratar professores substitutos. Os contratos terão duração prevista até o dia 7 de julho de 2018. No total, são oferecidas 11 vagas. 

As vagas são para os cursos/ áreas/ subáreas de Linguística, Letras e Artes/ Artes/ Artes Plásticas/ Desenho (1); Pedagogia/ Educação   Infantil/ Políticas Educacionais (1); Educação Física/ Ciências Biológicas, Esporte e Metodologia e Teoria do Jogo (1); Engenharia de Produção e/ou Engenharia Civil (1); Medicina/ Anestesiologia (1); Ciência da Computação (1); Saúde Coletiva/ Saúde da Família (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2); Ciências Humanas/ Educação   (1) e História (1).

Os docentes atuarão nas Faculdades de Artes, Letras Comunicação; de Educação  , de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia; de Medicina e de Computação, Instituto de Integrado de Saúde  e nos campis de Aquidauana e Nova Andradina.

Os salários variam entre R$ 2,2 mil a R$ 6,2 mil, de acordo com o grau de titulação apresentado. As inscrições devem ser feitas de forma presencial ou por meio de procuração, na secretaria da unidade ofertante da vaga, no período de 26 a 28 de março de 2018. (Veja o edital e a retificação

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