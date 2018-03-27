MS será contemplado pelo programa Avançar Cidades Saneamento com R$ 190 milhões

Diretores-presidentes das Empresas de Saneamento dos estados de Mato Grosso do Sul (Luiz Rocha), do Paraná (Mounir Chacowiche) e do Rio Grande do Sul (Flávio Presser) foram recebidos nesta terça-feira (27.3) pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, no Palácio do Planalto.

Os representantes das companhias participaram da cerimônia da segunda fase de recebimento de propostas do programa Avançar Cidades Saneamento, previsto para abril deste ano, e assinaram o credenciamento dos projetos aprovados.

O ministro disse que a pasta está abrindo a possibilidade de que novos projetos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário sejam contratados, com recursos da ordem de R$ 3,5 bilhões no primeiro semestre deste ano.

A primeira fase, com 86 projetos, foi anunciada com R$ 695 milhões para abastecimento de água potável e R$ 1,25 bilhão direcionados a obras de tratamento e coleta de esgotos. Os recursos serão destinados para Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O ministro Baldy ainda afirmou que a prioridade do Governo Federal são as cidades menores. “Os recursos serão emprestados a companhias de águas e esgoto estaduais e municipais”.

O ministro também disse esperar que as companhias estaduais e municipais consigam celebrar contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF) “em prazo de dias”. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) serão liberados pela Caixa como financiamento em condições benéficas, com prazos mais longos, segundo Baldy. Em nome das associadas, o presidente da Sabesp (Empresa de Saneamento Básico no Estado de São Paulo), Jerson Kelman, agradeceu o empenho do Governo Federal.

Em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado – por meio de contratos e serviços da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) – vai atender 16 municípios com o montante de R$ 190 milhões do Programa.

Os detalhes dos contratos e das localidades, segundo o diretor da Sanesul, ainda estão em fase de finalização. “O governador Reinaldo Azambuja está cumprindo o seu grande desafio lançado de oferecer mais saneamento à população e levar Mato Grosso do Sul aos níveis dos países de primeiro mundo, com a universalização dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto em todos os municípios”, comentou o diretor-presidente da Sanesul.