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Crime Ambiental

PMA multa fazendeiro em R$15 mil por desmatamento ilegal

PMA de Bela Vista autua em R$ 15 mil fazendeiro paulista por desmatamento ilegal de 50 hectares de vegetação nativa

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 10:25

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Em fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município, a 30 km da cidade, em uma região conhecida como Vila Coco, a PMA do Grupamento de Bela Vista constatou que um pecuarista de 57 anos, residente em Jacareí, suprimiu 50 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental, em três áreas de sua fazenda. As medidas tomadas com uso de GPS.

Os Policiais estiveram no local ontem (26) e verificaram que desmatamento ocorrera em três áreas. Nos levantamentos por imagem de satélites verificou-se que a supressão ocorrera há algum tempo e já havia pastagem no local. Parte da madeira produto da supressão ainda encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

O Infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 15.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL

A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites, a maior parte na bacia do rio Paraguai e algumas na bacia do Paraná, pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). O Comando da PMA acredita que até o mês de junho, todas as vistorias tenham sido efetuadas.

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