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Economia

Variação do preço de ovos de páscoa chega a quase 70%, segundo pesquisa

Um ovo de páscoa, de 185 g, foi encontrado com o menor preço de R$ 25,69 e o maior a R$ 42,99

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 10:59

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A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgou nesta terça-feira (27.3), pesquisa realizada de 13 a 19 de março, contendo o comparativo de preços de 118 itens como ovos de páscoa e bombons.

Um ovo de páscoa, de 185 g, foi encontrado com o menor preço de R$ 25,69 e o maior a R$ 42,99 resultando na maior variação trazida pela pesquisa de 67,34%. Entre as caixas de bombons de 400 g, a mais barata sai por R$ 6,99 e a mais cara por R$ 11,99 entre marcas diferentes. De uma mesma marca a variação chegou a mais de 50% na caixa de 400 g.

Os preços foram pesquisados em nove estabelecimentos, entre eles supermercados, atacadistas e lojas de departamentos. Conforme destaca o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, com acesso à pesquisa o consumidor poderá economizar na hora da compra. Ele orienta o consumidor a comparar preço e peso dos ovos ao adquirir o produto e não apenas a numeração do ovo, pois cada marca possui uma numeração diferente.

A pesquisa completa, com os preços coletados e endereços dos estabelecimentos, também pode ser conferida no site do Procon-MS.

O Procon Estadual disponibiliza ainda o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.

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