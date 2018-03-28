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Ainda em obras, balneário de Bonito abre parcialmente de quarta a domingo

Serviços de dragagem, autorizados pelo Imasul, terão início na segunda

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2018 às 15:19

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Os trabalhos prosseguem em ritmo intenso nesta segunda-feira, dia 26, com uma operação conjunta da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente para recuperação e breve reabertura do Balneário Municipal, após os inúmeros prejuízos causados pelas fortes chuvas.

Concluída a reforma da ponte que dá acesso ao local, as obras continuam com a participação de dezenas de servidores, caminhões e máquinas, que trabalham na remoção e substituição de areia, transporte de pedras, podas de árvores e plantio de grama.

Os deques de madeira já foram recuperados e a revitalização também inclui as trilhas, que estão recebendo areia nova e novos postes, com a colocação de cordas de isolamento também novas. As guias (o pequeno muro de pedra) às margens do Rio Formoso, que tiveram uma pequena parte arrastada pela enchente, também estão sendo reforçadas.

De acordo com o secretário de Administração e Finanças, Celso Henrique Poli, a revitalização será ampla e incluirá a reforma dos banheiros, que já teve início e acontecerá em duas etapas, possibilitando que funcionem parcialmente (sem interdição total).

Segundo o secretário, o Balneário Municipal abrirá parcialmente (ainda sem a sua capacidade total), em caráter temporário, no período que vai da quarta-feira (28) até domingo, dia 1º de abril.

A partir de segunda-feira - dia 2 de abril - o local voltará a ser fechado para início dos serviços de dragagem da areia deslocada pela chuva, que provocou assoreamento nas proximidades das margens. A licença ambiental para a realização da dragagem já foi expedida pelo Imasul.

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