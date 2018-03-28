Governo declara emergência em Dois Irmãos do Buriti após chuvas intensas

O município de Dois Irmãos do Buriti teve situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (28.3) devido às chuvas intensas. Com o decreto publicado em Diário Oficial do Estado (DOE), sobe para 24 o número de cidades afetadas pelo mau tempo em Mato Grosso do Sul que têm reconhecimento estadual.

Em Dois Irmãos do Buriti, a intensa precipitação pluviométrica registrada desde janeiro deste ano tem ocasionado diversos danos públicos e privados, principalmente, na área rural. Agora, com o reconhecimento estadual o município tem mais chances de conseguir recursos federais para a reconstrução dos estragos.

Em todo o Mato Grosso do Sul, tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado as cidades de Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Miranda, Bela Vista, Bonito, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Coxim, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas e Tacuru.

Com previsão de chuva para todo o Estado nesta semana, a Defesa Civil monitora os municípios. “Em especial os que ficam na região Oeste e Sul, pois deve chover forte”, disse o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Isaías Bittencourt. Segundo ele, os rios Paraguai, em Ladário; e Taquari, em Coxim, estão em cotas de alerta e também seguem em observação.