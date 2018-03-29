Prefeito reuniu-se hoje em Brasília com o ministro Carlos Marun

O prefeito municipal, Odilson Soares, acompanhado pelo secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Barbosa Mariano, reuniu-se nesta quarta-feira (28) na Secretaria Nacional de Governo, em Brasília, com o Ministro da Secretaria e Governo, Carlos Marun, acompanhado pelo secretário de Relações Institucionais, Marcelo Fortes Barbieri, com a finalidade de tratar a respeito de investimentos na infraestrutura de Bonito.