Prefeito reuniu-se hoje em Brasília com o ministro Carlos Marun

Bonito
Objetivo foi debater investimentos na infraestrutura do turismo no município
O prefeito municipal, Odilson Soares, acompanhado pelo secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Barbosa Mariano, reuniu-se nesta quarta-feira (28) na Secretaria Nacional de Governo, em Brasília, com o Ministro da Secretaria e Governo, Carlos Marun, acompanhado pelo secretário de Relações Institucionais, Marcelo Fortes Barbieri, com a finalidade de tratar a respeito de investimentos na infraestrutura de Bonito.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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