Semana Santa: veja como será o atendimento do governo no feriado

Órgãos governamentais terão atendimento reduzido nesse feriado prolongado de Semana Santa, conforme consta no Diário Oficial do Estado que divulgou folgas e feriados do ano todo nos setores do Executivo Estadual. Esta quinta-feira (29) será ponto facultativo e a sexta-feira Santa (30), feriado nacional.

Conforme a publicação, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá expediente nesta quinta-feira (29) e amanhã (303). O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (2). Dúvidas referentes à instituição podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior do Estado.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – suspenderão as atividades na quinta e sexta-feira (29 e 30). O expediente será normalizado na segunda-feira (2).