Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:28

Buscar

Últimas notícias
X

Feriado

Semana Santa: veja como será o atendimento do governo no feriado

Órgãos ligados ao governo do Estado só deverão atender a partir da próxima segunda (2)

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 09:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Órgãos governamentais terão atendimento reduzido nesse feriado prolongado de Semana Santa, conforme consta no Diário Oficial do Estado que divulgou folgas e feriados do ano todo nos setores do Executivo Estadual. Esta quinta-feira (29) será ponto facultativo e a sexta-feira Santa (30), feriado nacional.

Conforme a publicação, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá expediente nesta quinta-feira (29) e amanhã (303). O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (2). Dúvidas referentes à instituição podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior do Estado.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – suspenderão as atividades na quinta e sexta-feira  (29 e 30). O expediente será normalizado na segunda-feira (2).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo