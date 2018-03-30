Homem tem corpo partido em acidente perto de shopping da Capital

O homem atropelado na noite de quinta-feira (29), por volta das 19h30, na BR-163, saída para Cuiabá, em Campo Grande, foi identificado como Ronaldo Veríssimo Bonfim Júnior, 25 anos, caminhoneiro e residente na capital do Mato Grosso.

Cerca de dois quilômetros após a rotatória do shopping Bosque dos Ipês, a vítima foi atropelada por uma caminhonete L200, com placas de São Gabriel do Oeste e teve o corpo partido ao meio, em razão do impacto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando Ronaldo atravessava a via. A condutora do veículo, de 24 anos, e mais dois passageiros não sofreram ferimentos, apesar de o veículo ter saído da pista.