Sexta-Feira Santa nublada e com pancadas de chuva, segundo Inmet

Neste feriado de Sexta-Feira da Paixão (30), o tempo segue nublado e com pancadas de chuva isoladas, conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão do tempo hoje, para Aquidauana é mínima de 22ºe máxima de 30 graus Celsius.

Ao que tudo indica, o dia terá mais o sol encoberto do que chuvas, propriamente, já que a umidade do ar baixou um pouco de ontem para hoje: mínima de 55% e máxima de 95%. O tempo segue fechado até à noite.

Em Mato Grosso do Sul

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Clima, do Tempo e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado (Cemtec), a previsão será de tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul.

As condições para formação de nuvens continuarão ao longo do dia com possibilidade de chuva nas regiões Sudoeste e Pantaneira. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuvas são esperadas a partir da tarde. Confira a temperatura prevista para algumas cidades: