Sexta-Feira Santa nublada e com pancadas de chuva, segundo Inmet

Previsão do tempo
Tempo segue chuvoso em Aquidauana e região
Neste feriado de Sexta-Feira da Paixão (30), o tempo segue nublado e com pancadas de chuva isoladas, conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão do tempo hoje, para Aquidauana é mínima de 22ºe máxima de 30 graus Celsius.
Ao que tudo indica, o dia terá mais o sol encoberto do que chuvas, propriamente, já que a umidade do ar baixou um pouco de ontem para hoje: mínima de 55% e máxima de 95%. O tempo segue fechado até à noite.
Em Mato Grosso do Sul
De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Clima, do Tempo e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado (Cemtec), a previsão será de tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
As condições para formação de nuvens continuarão ao longo do dia com possibilidade de chuva nas regiões Sudoeste e Pantaneira. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuvas são esperadas a partir da tarde. Confira a temperatura prevista para algumas cidades:
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS