Exames oftalmológicos terão início no dia 12 de abril

Bonito
Consultas serão realizadas por médicos da Associação Olhar pelo Próximo
Terão início no próximo dia 12 abril as consultas com os médicos oftalmologistas da Associação Olhar pelo Próximo, que atenderá a população de Bonito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a primeira etapa - reservada para agendamento - foram marcadas 1.959 consultas.
O atendimento será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região central (Posto de Saúde Central).
Não serão disponibilizadas cirurgias ou óculos, e as receitas terão validade de três meses.
Entre os exames realizados estão: Refração completa ou medida de grau; exames dos movimentos oculares; exames da parte anterior dos olhos; exames de fundo de olho e exames de pressão intraocular.
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