Exames oftalmológicos terão início no dia 12 de abril

Terão início no próximo dia 12 abril as consultas com os médicos oftalmologistas da Associação Olhar pelo Próximo, que atenderá a população de Bonito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a primeira etapa - reservada para agendamento - foram marcadas 1.959 consultas.

O atendimento será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região central (Posto de Saúde Central).

Não serão disponibilizadas cirurgias ou óculos, e as receitas terão validade de três meses.

Entre os exames realizados estão: Refração completa ou medida de grau; exames dos movimentos oculares; exames da parte anterior dos olhos; exames de fundo de olho e exames de pressão intraocular.