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Turismo

Resort de Bonito terá Spa completo com hidromassagem ainda este ano

Os arquitetos responsáveis, Celso Henrique Poli Filho e Marianne Basilio, estão trabalhando no projeto há meses

Renan Nucci

Publicado em 03/04/2018 às 13:49

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O único resort de Mato Grosso do Sul e, também, maior hotel de Bonito e região, terá um Spa completo para os hóspedes, já no segundo semestre de 2018. O Zagaia Eco Resort Hotel, conhecido internacionalmente, vai ampliar o serviço de massagem e relaxamento, de três salas para um prédio de 265m².

Os arquitetos responsáveis, Celso Henrique Poli Filho e Marianne Basilio, estão trabalhando no projeto há meses. O Spa Zagaia vai ter sala de hidromassagem, sala de massagens tailandesa e ayurvédica, sala de massagem com cromoterapia, sala de relaxamento e descanso, áreas externas cobertas para repouso e consumo de chás e outros serviços. O atendimento será personalizado.

De acordo com a empresa Equilátera Arquitetura, todas as salas vão ter portas de vidro de correr, acessos a um lindo jardim privativo e a um deque com espelho d'água. Privacidade e integração com a natureza simultaneamente. Mais um local do Zagaia que deverá ser encantador para os hóspedes, respeitando o belíssimo ambiente natural já existente.

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