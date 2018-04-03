Resort de Bonito terá Spa completo com hidromassagem ainda este ano

O único resort de Mato Grosso do Sul e, também, maior hotel de Bonito e região, terá um Spa completo para os hóspedes, já no segundo semestre de 2018. O Zagaia Eco Resort Hotel, conhecido internacionalmente, vai ampliar o serviço de massagem e relaxamento, de três salas para um prédio de 265m².

Os arquitetos responsáveis, Celso Henrique Poli Filho e Marianne Basilio, estão trabalhando no projeto há meses. O Spa Zagaia vai ter sala de hidromassagem, sala de massagens tailandesa e ayurvédica, sala de massagem com cromoterapia, sala de relaxamento e descanso, áreas externas cobertas para repouso e consumo de chás e outros serviços. O atendimento será personalizado.

De acordo com a empresa Equilátera Arquitetura, todas as salas vão ter portas de vidro de correr, acessos a um lindo jardim privativo e a um deque com espelho d'água. Privacidade e integração com a natureza simultaneamente. Mais um local do Zagaia que deverá ser encantador para os hóspedes, respeitando o belíssimo ambiente natural já existente.