Balneário passa por dragagem e nível do rio continua elevado

Bonito
Expectativa é de que os trabalhos prossigam até quinta ou sexta-feira
Foram iniciados terça-feira (3) os trabalhos de dragagem da areia, lodo e de outros sedimentos (como restos de madeira e latas), depositados próximos à "prainha" do Balneário Municipal pelas enchentes ocorridas desde o início do ano.
De acordo com o responsável pela dragagem, feita por sucção, a expectativa é de que os trabalhos durem pelo menos três dias, estendendo-se até quinta ou sexta-feira. Nesse período, o local permanecerá fechado ao público.
Além da continuidade dos trabalhos de recuperação do atrativo, é visível que o nível das águas continua elevado (cerca de 50 centímetros acima do normal), encobrindo parte da calçada e da área de lazer. Diversos degraus que normalmente ficam fora da água também continuam submersos.
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