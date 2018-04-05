Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:31

Buscar

Últimas notícias
X

Investimentos

Agesul inicia obras recapeamento, iluminação e construção de ciclovia em Bonito

Recapeamento será feito até a esquina do Castellabate. Obra deve durar 5 meses

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2018 às 14:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado deu início nesta semana aos trabalhos de recapeamento, iluminação e construção de uma ciclovia no trecho da BR-267/MS compreendido entre o Aeroporto Regional de Bonito e a área urbana, totalizando 14,160 Km.

Construída e asfaltada em 2.000, a via será recapeada pela primeira vez após 18 anos.

Os trabalhos estão sendo iniciados com a fresagem, que consiste na remoção (de 2 centimetros de profundidade) do asfalto existente. Após o preparo, a via receberá uma camada de 3 cm de massa asfáltica.

A qualidade do asfalto é controlada pelo laboratório existente na Usina da Agesul, localizada após a UFMS, na saída para a Gruta do Lago Azul.

Além de um grande número de maquinários a obra empregará pelo menos 100 operários. Sua duração prevista é de 5 meses.

O "marco zero" (início) da obra é o Aeroporto Regional de Bonito e o recapeamento será feito até o encontro da Rua Pilad Rebuá com a Rua General Osório, na esquina do restaurante Castellabate.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo