Agesul inicia obras recapeamento, iluminação e construção de ciclovia em Bonito

O Governo do Estado deu início nesta semana aos trabalhos de recapeamento, iluminação e construção de uma ciclovia no trecho da BR-267/MS compreendido entre o Aeroporto Regional de Bonito e a área urbana, totalizando 14,160 Km.

Construída e asfaltada em 2.000, a via será recapeada pela primeira vez após 18 anos.

Os trabalhos estão sendo iniciados com a fresagem, que consiste na remoção (de 2 centimetros de profundidade) do asfalto existente. Após o preparo, a via receberá uma camada de 3 cm de massa asfáltica.

A qualidade do asfalto é controlada pelo laboratório existente na Usina da Agesul, localizada após a UFMS, na saída para a Gruta do Lago Azul.

Além de um grande número de maquinários a obra empregará pelo menos 100 operários. Sua duração prevista é de 5 meses.

O "marco zero" (início) da obra é o Aeroporto Regional de Bonito e o recapeamento será feito até o encontro da Rua Pilad Rebuá com a Rua General Osório, na esquina do restaurante Castellabate.