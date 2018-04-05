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Ressocialização

Com linhas de fuxico e técnicas de envelhecimento, detentos de Jardim aprendem a confeccionar bonecos de pano

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2018 às 17:33

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Com linhas, agulhas, e muito pano nas mãos, reeducandos do Estabelecimento Penal Máximo Romero (EPMR), em Jardim, participaram recentemente de uma capacitação na área de “Arte em Tecidos”, promovido por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Sindicato Rural e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que ministrou o curso.

A qualificação teve carga horária de 32 horas aula e envolveu as modalidades linhas de fuxico, técnicas de envelhecimento (pano assado) e bonecas e bichos de pano. No total, 12 internos foram qualificados e receberão certificação.

De acordo com o diretor da unidade, Maycon Roslen de Melo, a parceria com o Sindicato Rural da cidade e o Senar tem possibilitado o acesso dos detentos de Jardim a várias capacitações profissionais. “Tivemos cursos na área de informática, costura e modelagem, artesanato em palha, bordados, entre outros”, ressalta o dirigente.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, cursos de qualificação são essenciais no processo de reinserção social de quem cumpre pena. Nesse sentido, segundo ele – além de parcerias importantes como a estabelecida com o Senar e outras instituições do Sistema S, fundações e universidades – presídios de Mato Grosso do Sul serão contemplados este ano com capacitações do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), já confirmadas pelo Governo Federal.

Os cursos de capacitação em unidade penais do Estado são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Educação.

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