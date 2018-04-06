Edital para concurso da PM e Bombeiros será divulgado na segunda-feira

Durante agenda na manhã desta sexta-feira, ocasião em que autorizou processo seletivo com 170 vagas para perito da Polícia Civil, o Governador Reinaldo Azambuja afirmou que o Edital para o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros será divulgado na segunda-feira.

Para o quadro da PM serão abertas 450 vagas, sendo 388 para soldados, 50 para oficiais combatentes e 12 para oficiais médicos. Para os Bombeiros serão 200 vagas, 23 para oficiais combatentes; 153 para soldados; 12 para oficiais de saúde e 12 vagas para oficiais especialistas.

