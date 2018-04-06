Em obras, balneário de Bonito permanece fechado no final de semana

Turismo
Decisão foi tomada após visita do prefeito ao atrativo, nesta sexta-feira
O Balneário Municipal de Bonito permanecerá fechado ao público no final de semana para continuidade dos trabalhos de recuperação . A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (6) pelo prefeito municipal, após visita ao atrativo.
As obras que estão sendo realizadas incluem a continuidade da dragagem da areia da prainha, a reforma dos banheiros e os serviços de recuperação das escadarias, com o realocamento das pedras.
Os deques de madeira já foram recuperados, bem como as trilhas, com a colocação de areia, postes e novas cordas.
Além da necessidade da continuidade dos trabalhos de recuperação, o nível das águas continua elevado (cerca de 50 centímetros acima do normal), encobrindo ainda parte da calçada e da área de lazer.
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