Bonito vive “boom” em infraestrutura com obras do Governo do Estado

Obras de infraestrutura estratégicas são executadas, simultaneamente, pelo Governo do Estado em Bonito. Pavimentação de importantes rodovias, revitalização da entrada da cidade e obras de habitação e saneamento que beneficiam a população estão entre os investimentos estaduais que transformaram o município em um canteiro de obras e estão modernizando Bonito e os acessos aos seus atrativos turísticos.

Reconhecido internacionalmente como destino do ecoturismo, Bonito está recebendo dois grandes projetos de pavimentação, em rodovias que facilitam o acesso a suas belezas naturais. Uma das obras mais avançadas é a pavimentação da chamada Estrada do Curê, a MS-178, que liga o município a Jardim.

A rodovia está sendo pavimentada em trecho de 17 quilômetros de extensão, com recursos de R$ 21,2 milhões do Ministério do Turismo. O local é emblemático para toda a região e acesso a destinos turísticos e fazendas. A execução da obra é feita pelo Estado e a previsão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) é que seja entregue até junho deste ano.

Para o motorista Edmison Paim, 54 anos, que mora com a mulher e a filha em Bonito, a pavimentação será muito importante para a população. “Isso vai facilitar muito a nossa vida”, disse. O analista de sistemas Marco Aurélio Modesto Campos, 41 anos, elogiou os trabalhos que estão sendo feitos na rodovia. “Vai ficar muito melhor. Está progredindo o Estado”, destacou ele, morador da Capital que viaja toda semana pelo interior. Caminhoneiro há sete anos, o autônomo Rafael de Oliveira, de 26 anos, é outro que comemora. “Vai melhorar bastante para nós que viajamos”, adianta.

Canteiro de obras

Outro trecho da MS-178 em obras é o do aeroporto até a entrada da cidade, onde o Governo do Estado investe R$ 9,5 milhões na recuperação do pavimento em uma extensão de 14 quilômetros, onde será implantada ciclovia e reforçada a iluminação.

Uma das mais conhecidas e visitadas atrações de Bonito, a Gruta do Lago Azul também está recebendo investimentos estaduais em seu entorno. São 23 quilômetros sendo pavimentados na MS-382, do Centro até o local turístico, dentro de uma caverna com formações rochosas e águas de cor azul turquesa.

No residencial que possui o mesmo nome da atração turística, o Governo do Estado constrói 87 unidades habitacionais em parceria com a União e a Prefeitura. Pelo menos 70 funcionários trabalham no local a todo vapor, para acelerar a entrega às famílias.

Cada uma das casas terá 42 m² de área construída, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A segunda etapa do loteamento, com mais 64 unidades, também está em fase de construção. Coordenador da empresa que executa os trabalhos, Roberto Busanelli, destaca a infraestrutura do conjunto habitacional, que será entregue já asfaltado.

Os investimentos em habitação no município totalizam R$ 19,4 milhões sendo R$ 3 milhões como contrapartida do Governo do Estado assegurando a construção de 261 moradias.

Apoio ao turismo

Para o trade turístico de Bonito, os investimentos do Governo do Estado têm ajudado a impulsionar a vocação do município. “Hoje, 60% dos empregos de Bonito estão vinculados ao turismo e os investimentos do Governo em infraestrutura são fundamentais para a manutenção desses empregos e para garantir o sucesso da atividade turística”, afirma o presidente do Convention Bureau Bonito – associação que trabalha na captação de eventos para o município, empresário Rodrigo Coinete.

“O Governo investindo em infraestrutura de acesso à chegada de turistas qualifica muito o nosso produto, melhora a experiência do turista na nossa cidade. Se não houverem rodovias em boas condições, acesso seguro aos atrativos turísticos isso impossibilitaria a captação eventos para a cidade. Esses investimentos são fundamentais para o nosso trabalho e esse governo tem estado muito presente no turismo da nossa cidade”, detalhou.

Polo do ecoturismo no Brasil, Bonito já foi eleito o melhor destino de turismo responsável do mundo – o World Responsible Tourism Awards, na Feira World Travel Market, em Londres. No município não faltam atrações, são mais de 40 incluindo rios de águas transparente, cachoeiras, grutas e cavernas, centenas de espécies de aves, mamíferos e répteis, em vegetação que mistura Cerrado e Mata Atlântica.