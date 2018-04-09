Ponte do Hormínio passa por reforma completa em Bonito

Turismo
Prazo para conclusão das obras e serviços é de 60 dias
A Prefeitura Municipal de Bonito, por intermédio da Secretaria de Obras, está realizando a reforma de ponte Ponte do Hormínio, com extensão de 42,00m e largura de 4,5m, localizada cerca de dois quilômetros após a antiga Ilha do Padre (atual Eco Park Porto da Ilha), distante 14 quilômetros da área urbana.
A ponte de madeira foi quase inteiramente danificada - incluindo parte da sua estrutura - durante as enchentes ocorridas desde o início do ano.
A empresa escolhida por meio de licitação para execução da obra é a Tercam Construções Eireli ME, e o valor total ajustado é de R$ 228.969,36 (duzentos e vinte e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).
O prazo total para conclusão (das obras e serviços) é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
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