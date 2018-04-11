Inscrições para seleção de estágio no TJMS terminam quinta-feira

Termina às 23h59 desta quinta-feira, dia 12 de abril, o prazo das inscrições para o processo seletivo de estágio para exercício na Secretaria do Tribunal de Justiça e na comarca de Campo Grande. Os interessados podem fazer a inscrição no portal do TJMS, no link http://www.tjms.jus.br/concursos/estagiarios2018A/.

O candidato deve imprimir o boleto bancário e recolher o valor de R$ 20,00, na rede bancária autorizada, até o dia 13 de abril de 2018, observado o horário estabelecido pela rede bancária.

O Judiciário sul-mato-grossense busca universitários dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

A previsão de realização das provas é para o dia 20 de maio de 2018, das 8 às 11 horas, com 28 questões de conhecimento específico, 10 questões de Língua Portuguesa e 6 de Noções de Legislação e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

O gabarito será divulgado no site do Tribunal de Justiça, a partir de 48 horas após a data de realização das provas, e os recursos devem ser interpostos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito. O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão Pessoal do TJ e é importante ressaltar que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJMS. O exercício de estágio será formalizado com intermediação de Agente de Integração, mediante a lavratura de Contrato com o Poder Judiciário de MS.

Os aprovados no processo seletivo serão classificados de acordo com a pontuação obtida na prova e as vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da Administração. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas. Serão aceitas inscrições de estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares estabelecidas na forma da legislação em vigor do 1º ao antepenúltimo semestre – observada as disposições contidas no edital.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxílio-transporte de R$ 162,80.