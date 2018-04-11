Primeira parcela do IPTU de Porto Murtinho deve ser paga até a próxima semana

Contribuintes que desejam pagar a primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do município de Porto Murtinho com 10% de desconto devem realizar a transação financeira até a próxima segunda-feira, dia 16 de abril. A redução do valor foi estipulada pelo setor Tributário do município e é válida para quem não possui dívida com o fisco. É possível, também, realizar o pagamento da parcela única com 20% de desconto até a mesma data.

Conforme informações divulgadas pela administração municipal, as demais parcelas para o ano de 2018 vencem, respectivamente, em 15/05, 16/06, 16/07, 15/08 e 17/09.

Os carnês do IPTU estão sendo entregues no Setor de Tributos, localizado na Praça Thomas Laranjeiras, esquina com a R. Pedro Celestino, nº 52. O local atende das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira. Os Fiscais de Tributo também realizam a entrega dos boletos.