Dia da Engenharia 2018

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana (Batalhão Carlos Camisão) realiza nesta sexta-feira (13), as atividades comemorativas o Dia da Arma de Engenharia

A cerimônia acontecerá no 9º BE CMB, situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Aquidauana.



Programação



- Formatura em comemoração ao dia da Engenharia

- Remo de Guerra

- Almoço de Recepção