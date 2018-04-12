Dia da Engenharia 2018

Geral
A programação será realizada das 9:30h até às 11:30h
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana (Batalhão Carlos Camisão) realiza nesta sexta-feira (13), as atividades comemorativas o Dia da Arma de Engenharia
A cerimônia acontecerá no 9º BE CMB, situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Aquidauana.
Programação
- Formatura em comemoração ao dia da Engenharia
- Remo de Guerra
- Almoço de Recepção
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS