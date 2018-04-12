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Jiboia é capturada em jardim de motel em MS pela segunda vez nos últimos meses

Cobra estava em meio a plantas, no local de saída de veículos

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 12/04/2018 às 08:59

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Uma jiboia de 1,20 metro foi capturada em um motel de Naviraí, a 350 quilômetros de Campo Grande, no início da noite de quarta-feira (11). É a segunda vez nos últimos meses que uma cobra da mesma espécie aparece no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, funcionários do motel avisaram sobre o animal e quando os militares chegaram, se depararam com a cobra bastante agressiva em meio a plantas, no jardim próximo à saída de veículos.

A jiboia foi capturada e solta no rio Tatuí. No mês passado, uma cobra da mesma espécie, de 1,50 metro, foi capturada na entrada do mesmo motel.

O Corpo de Bombeiros orienta a não mexer com animais silvestres em situações como essa. O mais correto é acionar os militares ou a Polícia Militar Ambiental (PMA).

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