Balneário de Bonito será aberto ao público no final de semana

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio comunica que o Balneário Municipal será aberto no próximo sábado e domingo, dias 14 e 15 de Abril, mesmo ainda com obras em andamento.

Segundo a nota, a comercialização fica a critério das agências de turismo, às quais a secretaria solicita que informem aos turistas a respeito das condições do Balneário Municipal.

Outras informações

SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo) - Segunda a Sexta das 7:00 às 13:00 - 3255-2160

CAT (Centro Atendimento ao Turista) - Segunda a Sexta das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 3255-1850 ou 3255-1449 - sábado das 7:30 às 11:30