Bioma Pantanal e extração do Gás de Xisto em debate na ALMS

Audiências públicas, reuniões das comissões permanentes e votações de projetos estarão na programação da Assembleia Legislativa entre os dias 16 e 20 de abril. A semana começa com a Santa Missa do mês de abril, dedicado à Eucaristia e ao Divino Espírito Santo, segunda-feira (16), às 8h30, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Pouco depois, às 9h, o Projeto de Lei do 750/2011, que dispõe sobre a Política de Gestão e Proteção do Bioma do Pantanal, estará em discussão durante audiência pública no Plenário Deputado Júlio Maia. O evento é uma iniciativa do senador Pedro Chaves (PRB-MS), por intermédio do presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB), e do deputado Beto Pereira (PSDB), vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa de Leis.

Foram convidadas autoridades e técnicos ligados ao meio ambiente para participar do evento. A proposta de Chaves tramita na Comissão de Meio Ambiente do Senado desde o último dia 3 de março. No mesmo dia, às 13h30, serão debatidos os Impactos na Extração do Gás de Xisto no MS, por proposição do deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis. Saiba mais sobre o evento clicando aqui.

Terça-feira (17), às 9h, os deputados analisarão e votarão projetos durante a sessão plenária. Às 14h, será realizada, no plenarinho, reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara (PMDB).

Quarta-feira (18), a programação no Legislativo começará com reunião da Comissão Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no plenarinho. Às 9h, os deputados analisarão as proposições em tramitação na Casa de Leis, durante a sessão plenária. Às 14h, o deputado João Grandão (PT) conduzirá a reunião ordinária da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, no plenarinho.

Quinta-feira (19), haverá sessão plenária a partir das 9h. A programação da semana termina sexta-feira (20), às 14h, com reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária, presidida pelo deputado Maurício Picarelli (PSDB), no plenarinho.